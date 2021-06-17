Народный артист России Иван Краско впервые высказался о смерти своего сына Андрея, который скончался 15 лет назад. Актера процитировал «Собеседник».

«Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши», — приводит слова Краско «Утро.ру».

Накануне в Мумбаи на 99-м году из жизни ушел индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар, который получил известность после фильма «Танцор диско».