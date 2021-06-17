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    17 июня 2021, 15:30

    Умер актер из индийского фильма «Танцор диско»

    Алена Макаренко

    Индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар умер в Мумбаи. Он известен по фильму «Танцор диско». Об этом сообщила India Today со ссылкой на родственников покойного.

    Умер актер из индийского фильма «Танцор диско»

    Артист скончался рано утром 16 июня, ему было 98 лет. В тот же день актера кремировали. Причина смерти звезды Болливуда — возрастные заболевания.

    Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в Хайдарабаде. Пик его славы пришелся на 1950-е и 1960-е годы. Мужчина снялся более чем в 250 фильмах и сериалах, среди них «Суранг» (1953), «Ворота Индии» (1957) и «Джахан Ара» (1964). Также Чандрашекхар известен тем, что впервые представил широкой публике в Индии танец ча-ча-ча — в одноименном мелодраматическом мюзикле 1964 года. А славу во всем мире он завоевал после выхода кинокартины 1982 года «Танцор диско».

    Ранее стал известно о кончине британского актера Бена Робертса. Он известен по ролям в сериале «Чисто английское убийство» и «Доктор Кто». Ему было 70 лет. Причина смерти артиста не уточняется.