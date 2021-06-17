Умер актер из индийского фильма «Танцор диско»

Индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар умер в Мумбаи. Он известен по фильму «Танцор диско». Об этом сообщила India Today со ссылкой на родственников покойного.

Артист скончался рано утром 16 июня, ему было 98 лет. В тот же день актера кремировали. Причина смерти звезды Болливуда — возрастные заболевания.

Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в Хайдарабаде. Пик его славы пришелся на 1950-е и 1960-е годы. Мужчина снялся более чем в 250 фильмах и сериалах, среди них «Суранг» (1953), «Ворота Индии» (1957) и «Джахан Ара» (1964). Также Чандрашекхар известен тем, что впервые представил широкой публике в Индии танец ча-ча-ча — в одноименном мелодраматическом мюзикле 1964 года. А славу во всем мире он завоевал после выхода кинокартины 1982 года «Танцор диско».

Ранее стал известно о кончине британского актера Бена Робертса. Он известен по ролям в сериале «Чисто английское убийство» и «Доктор Кто». Ему было 70 лет. Причина смерти артиста не уточняется.