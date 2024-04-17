17 апреля 2024, 18:50
Эмили Ратаковски полностью обнажилась после свидания с известным продюсером
Модель Ратаковски спровоцировала слухи о романе с продюсером Сакко
Папарацци сфотографили модель Эмили Ратаковски на ужине с кинорежиссером Ноа Сакко. Пару заметили в нью-йоркском ресторане Commerce Inn. Снимки с романтического свидания опубликовали в социальных сетях.
На ужине 32-летняя Ратаковски была одета в прозрачный красный топ и мини-юбку с леопардовым принятом. В конце вечера Сакко учтиво предложил Ратаковски свою куртку, чтобы модель не замерзла. На прощание они обменялись поцелуями в щеку.
Реклама
Поклонники стали обсуждать возможный роман 32-летней модели и ее 37-летнего спутника.
Ратаковски пока не прокоментировала новый роман. Вместо этого она выложила новые снимки с откровенной фотосессии. Модель предстала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.
Ратаковски снялась в 10 фильмах, наиболее известные — «Исчезнувшая», «Красотка на всю голову», «Идеальная западня».
Ранее модель признавалась, что ей сложно строить новые серьезные отношения после расставания с Себастьяном Бир-Макклардом. Они были женаты четыре года. Развод с ним был омрачен серьезными обвинениями в адрес последнего. Инициатором расставания выступила сама Ратаковски.
Модели
Отношения
Реклама
Реклама