Знаменитости 17 апреля 2024, 18:50 Эмили Ратаковски полностью обнажилась после свидания с известным продюсером Модель Ратаковски спровоцировала слухи о романе с продюсером Сакко CraSH / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Папарацци сфотографили модель Эмили Ратаковски на ужине с кинорежиссером Ноа Сакко. Пару заметили в нью-йоркском ресторане Commerce Inn. Снимки с романтического свидания опубликовали в социальных сетях.

На ужине 32-летняя Ратаковски была одета в прозрачный красный топ и мини-юбку с леопардовым принятом. В конце вечера Сакко учтиво предложил Ратаковски свою куртку, чтобы модель не замерзла. На прощание они обменялись поцелуями в щеку.

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Поклонники стали обсуждать возможный роман 32-летней модели и ее 37-летнего спутника.

Ратаковски пока не прокоментировала новый роман. Вместо этого она выложила новые снимки с откровенной фотосессии. Модель предстала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.

Ратаковски снялась в 10 фильмах, наиболее известные — «Исчезнувшая», «Красотка на всю голову», «Идеальная западня».

Ранее модель признавалась, что ей сложно строить новые серьезные отношения после расставания с Себастьяном Бир-Макклардом. Они были женаты четыре года. Развод с ним был омрачен серьезными обвинениями в адрес последнего. Инициатором расставания выступила сама Ратаковски.