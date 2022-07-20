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    20 июля 2022, 02:18

    Актриса Эмили Ратаковски развелась с мужем

    Арина Бобкова

    Американская модель и актриса Эмили Ратаковски развелась со своим супругом, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Они были женаты четыре года. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro со ссылкой на издание People.

    Знаменитости сыграли брак в 2018 году. Спустя три года Эмили родила супругу сына Сильвестра. Однако появление на свет ребенка не уберегло брак от разрыва. Инициатором расставания выступила сама Ратаковски.

    «Это было решение Эм. Она в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой», — сообщил источник.

    О том, что в паре творится неладное, стало известно еще в начале июля, передало РИА ФАН. Девушка начала проявляться на публике без обручального кольца.

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