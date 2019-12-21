    21 декабря 2019, 23:16

    Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова

    Нина Петлинова

    Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от глава Чеченской республики Рамзана Кадырова. Спортсмен заявил, что будущий оппонент является ему «другом и братом».
    Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова

    Об этом боец сообщил «URA.RU». Он отметил, что знает о вызове со стороны Кадырова.

    Я очень рад, что мой друг и брат решил последовать примеру многих других людей и присоединиться к флешмобу „вызови Емельяненко на бой“. Пока могу только это сказать, никаких других комментариев у меня нет сейчас

    Александр Емельяненко.

    В Федерации Бокса России также уже слышали о заявлении главы Чечни. Организация заявила, что готова взять на себя проведение этого поединка. Об этом ее генеральный секретарь Умар Кремлев сообщил изданию Sport24. Он отметил, что бой нужно проводить в соответствии с правила бокса, потому что Кадыров занимался этим видом спорта и «любит его». Он уверен, что поединок получится интересным.

    Ранее глава Чеченской республики записал видео, в котором вызвал Александра Емельяненко на поединок. Он решил присоединиться к последнему флэшмобу, ведь «все кому не лень вызывают Емельяненко на бой». С видом состязания Кадыров пока не опредилился — попросил подписчиков помочь выбрать между боксом или ММА.