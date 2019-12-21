Кадыров вызвал на бой Емельяненко

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не побоялся и вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко. Он готов преподнести ему урок мастерства. Обращение глава региона опубликовал в Instagram.

Кадыров надумал присоединиться к последнему модному событию: «все кому не лень вызывают Емельяненко на бой». Поэтому теперь он размышляет, какой вид спорта лучше выбрать — бокс или ММА. Глава региона попросил совета у подписчиков.

«Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной „клетки“ ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, „порхая как бабочка и жаля как оса“?» — написал Кадыров.

Кадыров полон решимости преподнести небольшой урок мастерства Емельяненко. При этом глава Чечни хочет сделать этот бой недолгим и нескучным.

Ранее Александр Емельяненко согласился на поединок с бойцом ММА из Дагестана Магомедом Исмаиловым. Спортсмены еще не выбрали дату поединка. Однако Исмаилов уже пообещал не просто победить, а выиграть с улыбкой.

Емельяненко провел в Москве бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса 30 ноября. Пояс победителя ему вручил школьник из Иркутска, который был специальным гостем встречи. Позже желание сразиться с олимпийским чемпионом выразил Рахим Чахкиев, но Емельяненко отказал боксеру.