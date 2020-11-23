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    23 ноября 2020, 09:31

    Емельяненко назвал своего кандидата на звание Героя России вместо Нурмагомедова

    Александра Ломейко

    Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко признал заслуги Хабиба Нурмагомедова в спорте, но не поддержал идею наградить спортсмена званием Героя России.
    Емельяненко назвал своего кандидата на звание Героя России вместо Нурмагомедова

    Емельяненко объяснил свою позицию в интервью изданию Vseprosport, назвав достижения своего коллеги великолепными.

    «Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств. <…> Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко», — заявил спортсмен.

    По его мнению, Нурмагомедов слишком рано решил уйти из спорта. Сейчас он «на пике, добился высочайших результатов». Емельяненко подчеркнул, что россиянин мог бы добавить в свою копилку еще около 10 боев.

    Звания Героя России Хабиба Нурмагомедова предложил удостоить депутат Госдумы Гаджимурад Омаров, назвав чемпиона UFC в легком весе примером для подрастающего поколения. Идею раскритиковали представители различных видов спорта, в том числе боец ММА Александр Шлеменко, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, бывшие боксеры Костя Дзю и Николай Валуев.