Идею сделать Хахиба Героем России назвали «перебором»

Предложение присвоить бойцу Хабибу Нурмагомедову звание Героя России назвали перебором. Его заслуги нельзя приравнять к тем, за которые положена такая высокая награда.

Об этом «Чемпионату» заявил российский боец ММА Александр Шлеменко. Он отметил, что у Нурмагомедова есть заслуги, однако их нельзя сравнивать с теми, за которые обычно дают такое звание.

«Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта», — сказал он.

Идею сделать Хабиба Героем России раскритиковала и трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила, что эту награду не должны присуждать спортсменам.

«Ничего героического в действиях Нурмагомедова я не увидела», — процитировал ее слова «Спорт-Экспресс».

С этой инициативой 4 ноября выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он отметил, что такие, как Хабиб, служат достойным примером для подражания у молодежи. Он подчеркнул, что спортсмен на своем примере показал, что любой мальчишка может достигнуть высот, если будет упорно трудиться.

24 ноября российский боец победил американца Джастина Гейджи и в третий раз защитил чемпионский пояс. После победы он заявил, что завершает карьеру — Нурмагомедов ушел непобежденным, выиграв 29 боев. РИА ФАН напомнило, что после этого Хабиба признали лучшим бойцом UFC, вне зависимости от весовой категории.