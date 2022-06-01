Эмбер Херд признали виновной в клевете на Джонни Деппа

Звезда Голливуда Джонни Депп выиграл судебный процесс против Эмбер Херд по делу о защите его чести и достоинства. Присяжные признали экс-супругу актера виновной в клевете.

Херд придется выплатить за необоснованные обвинения в адрес бывшего мужа 15 миллионов долларов. Иск со стороны Херд также удовлетворили: одно из высказываний Деппа признали клеветой. Актрисе присудили компенсацию в размере двух миллионов долларов.

Слушания по делу актеров продолжались более 20 дней. Присяжным материалы передали после 27 мая, когда адвокаты Деппа и Херд представили заключительные аргументы. Заседание в итоге отложили, поскольку вердикт вынести до конца не получилось. Когда присяжные собрались снова 31 мая, поклонники Джонни Деппа пригнали к зданию суда пиратский корабль «Черная жемчужина».