Поклонники Джонни Деппа пригнали к зданию суда «Черную жемчужину»

Незадолго до объявления вердикта по делу голливудских звезд Джонни Деппа и Эмебр Херд у здания суда появился пиратский корабль «Черная жемчужина». Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

Авторы утверждают, что судно «знатно потрепало время». Корабль доставили к зданию суда на платформе, инициатор неизвестен.

Присяжные собрались 31 мая для вынесения окончательного вердикта по делу голливудских актеров. Слушания продолжались более 20 дней, и 27 мая адвокаты Деппа и Херд выступили с заключительными аргументами, после чего дело передали присяжным.

Однако вердикт до конца дня так и не вынесли, заседание отложили. Все это время присяжные провели в полной изоляции, обсуждая услышанное в ходе суда. В США дело о семейных разборках Деппа и Херд приобрело небывалую популярность.

Роман актеров начался в 2009 году, в 2015-м они поженились, а в 2017-м развелись. Судебные разбирательства начались в 2019 году, когда актриса опубликовала «откровения» о домашнем насилии. Депп подал на нее в суд за клевету, на что получил встречный иск о Херд за оскорбления и побои.