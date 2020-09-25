Елизавета II в девятый раз станет прабабушкой

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения сообщила о беременности. По предварительным данным, ребенок должен появиться на свет в начале 2021 года. Первенец станет девятым правнуком королевы.

Принцесса Евгения опубликовала на своей странице в Instagram фото с пинетками, который подписала: «Мы с Джеком так рады началу 2021 года…».

Королевская семья поздравила принцессу и ее мужа бизнесмена Джека Бруксбэнка в Twitter. Они также сообщили, что прибывают в восторге от этой новости.

«Герцог Йоркский и Сара, герцогиня Йоркская, Мистер и миссис Джордж Бруксбанк, Королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости», — написали они.

Недавно королева Елизавета прокомментировала свой панк-портрет, который создал лондонский художник Марк Слоупер. На картине она изображена с синими волосами, кольцом в носу и тату с именем ее мужа — принца Филиппа. Королева похвалила портрет, но попросила заменить татуировку на королевский герб.