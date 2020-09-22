Королева Елизавета II похвалила свой панк-портрет

Королеве понравилась работа. Она изображена с синими волосами, кольцом в носу и тату с именем ее мужа — принца Филиппа. Елизавета II похвалила работу, но попросила заменить татуировку на королевский герб. Известно, что художник выставил портрет в своей галерее напротив Букингемского дворца.

«Увидев портрет, королева рассмеялась. Она сказала, что он действительно неплох, но ей не понравилась татуировка Филиппа», — рассказал Слоупер.

Приближенные Елизаветы II работу не оценили. Они обвиняли художника в плохом вкусе. В Букингемском дворце эту историю комментировать не стали.

Ранее в городе Домодеово состоялся фестиваль граффити, посвященный охране окружающей среды. Провели его в парке культуры и отдыха «Елочки». Свои работы там представили восемь художников. Организацию взяли на себя активисты областной «Молодой гвардии». Подобное мероприятие проводилось впервые.