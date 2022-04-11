Елизавета II рассказала о своем состоянии во время COVID-19

Елизавета II рассказала, как она себя чувствовала во время заболевания COVID-19. Королева Великобритании перенесла коронавирусную инфекцию в феврале. Видео, на котором она рассказывает об этом периоде, опубликовал Букингемский дворец.

На кадрах Елизавета разговаривает по видеосвязи с одним из пациентов Королевской больницы в Лондоне. Там прошла церемония открытия нового отделения, названного в ее честь.

«Из-за коронавируса чувствуешь себя очень усталым и опустошенным, не правда ли? <...> Ужасающая пандемия», — заметила королева.

О болезни Елизаветы II Букингемский дворец сообщил 20 февраля. Уточнялось, что королева получила положительный тест на коронавирус, она испытывает слабовыраженные симптомы простуды, но надеется продолжить необременительные обязанности.

За 10 дней до указанной даты заболел наследник британского престола принц Уэльский Чарльз — уже во второй раз. В результате стало известно, что коронавирусом заразилось все окружение Елизаветы II.

Ранее стало известно, что отец Филиппа Киркорова Бедрос попал в реанимацию из-за последствий COVID-19.