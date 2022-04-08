Отец Киркорова попал в реанимацию из-за последствий ковида

Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечностью недостаточностью, которая развилась вследствие перенесенного ковида. Киркоров в реанимации. Об этом пресс-секретарь его сына Филиппа Екатерина Успенская сообщила «360».

«Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Сердечная недостаточность — последствие коронавируса», — сообщила Успенская.

Певца госпитализировали в Институт Вишневского. За жизнь Бедроса Киркорова борется директор медучреждения, профессор, врач-кардиохирург Амиран Ревишвили.

Успенская уточнила, что Бедроса Киркорова госпитализировали накануне.

«Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется. Верим в чудесное выздоровление и в лечащие руки великого доктора Ревишвили», — сказала она.

Бедросу Киркорову 89 лет. Он родился в Болгарии, в 1960-е годы переехал в СССР. В 1992 году получил звание заслуженного артиста РФ, в 2012 году — народного артиста.