Елизавета Арзамасова родила ребенка

Экс-фигурист Илья Авербух выложил в Instagram фотографию с женой Елизаветой Арзамасовой и младенцем. Ранее они сообщали, что к осени ждут рождения сына.

Илья Авербух подписал снимок просто: «Счастье».

Будущие супруги познакомились, когда Елизавета была еще подростком. После участия в сериале «Папины дочки» она стала очень известна и в 2011 году 16-летняя актриса приняла участие в съемках шоу «Ледниковый период». Авербух на проекте был постановщиком программ участников.

После окончания шоу он пригласил Елизавету принять участие в его ледовых спектаклях с гастролями по всей России. Свадьба состоялась 20 декабря 2021 года в Москве.