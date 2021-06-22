Стал известен пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух ждут сына. Ребенок должен появиться на свет уже осенью. Об этом рассказал коллега спортсмена.

«Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем», — привел сайт kp.ru слова коллеги Авербуха.

По словам собеседника, звездная пара планирует поехать в Сочи, где состоится премьера ледового спектакля фигуриста «Анна Каренина». Постановка будет идти с 9 июля по 18 сентября.

Сама пара еще не сообщала пол будущего ребенка. О скором пополнении Арзамасова и Авербух заявили в конце апреля. Позже актриса делилась с подписчиками деталями работы на съемках «Проклятого чиновника». По ее словам, в кадре пришлось научиться скрывать токсикоз и бороться с сонливостью. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Арзамасова станет матерью впервые. У Авербуха уже есть сын, родившийся в первом браке спортсмена с фигуристкой Ириной Лобачевой. Сейчас 17-летний Мартин живет с отцом и его новой возлюбленной.