Суд на Элджеем за вождение в нетрезвом виде перенесли. Видео

Заседание по вопросу о лишении водительских прав рэпера Элджея (Алексей Узенюк) перенесли на 8 июля. «360» вел прямую трансляцию от здания Московского мирового суда.

В ночь на 26 мая Элджей пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Спорткар BMW i8 привлек внимание правоохранителей после того, как пролетел на огромной скорости мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья.

Рэпера остановили и попросили пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови. Однако исполнитель отказался. Тогда в его отношении составили административный протокол о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Узенюка обязали появиться в суде. Ему грозят лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.