Эксперт по парфюмам прокомментировал выбор духов Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон во время прогулки в графстве Дарем выбрала парфюм с цитрусовыми нотками. Эксперт Jo Malone London Эмма Саут рассказала, как герцогиню характеризует ее выбор. Об этом сообщила Teleprogramma.pro со ссылкой на зарубежные СМИ.

По ее словам, цитрусовые духи «бодрят, наполняют энергией».

«А Кейт любит принимать участие в веселых спортивных мероприятиях, так что, возможно, этот аромат она использует чаще, в том числе и во время занятий спортом», — считает Саут.

Ранее Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и детьми вышла в свет в бюджетном наряде, чем порадовала поклонников. Она была одета в джемпер британского бренда Boden за 6 689 рублей, в розовое пальто марки Max and Co за 40 тысяч рублей и черные брюки Jigsaw за 13 тысяч рублей. Также у Миддлтон был клатч, защитная маска с цветочным принтом и туфли на каблуках.

Британцам и поклонникам герцогини очень понравился наряд, а особенно его стоимость. Они поблагодарили Миддлтон за поддержку бюджетного бренда в период пандемии коронавируса.