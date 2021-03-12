Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевой одежде и порадовала британцев

Впервые после введения ограничений в Великобритании Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и детьми вышла в свет. Для такого события герцогиня Кембриджская подобрала бюджетный наряд, чем и порадовала поклонников.

В этот раз семья провела встречу по вопросам психического здоровья детей в одной из школ Лондона. Кейт Миддлтон была одета в джемпер британского бренда Boden за 6 689 рублей, в розовое пальто марки Max and Co за 40 тысяч рублей и черные брюки Jigsaw за 13 тысяч рублей. Также у Миддлтон был клатч, защитная маска с цветочным принтом и туфли на каблуках, сообщило издание Daily Mail.

Россиянам вряд ли такой прикид покажется дешевым, однако, по сравнению с тем, что обычно носят члены королевской семьи, это довольно бюджетный вариант. Британцам и поклонникам герцогини очень понравился наряд, а особенно его стоимость. Они поблагодарили Миддлтон за поддержку бюджетного бренда в период пандемии коронавируса. Под новостью издания читатели оставили массу позитивных комментариев.

«Выглядит превосходно, как и всегда. Мне нравится ее наряд, он действительно бюджетный! Кейт выглядит шикарно как в дорогих, так и в дешевых нарядах», — писали они.

Герцогиня Кембриджская ранее уже появлялась на людях в недорогих вещах. Например, на одной из недавних онлайн-встреч она была в голубом платье за 12 350 рублей, а в августе прошлого года Миддлтон попала на камеры журналистов в зеленом платье за 11 526 рублей.