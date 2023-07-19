Знаменитости 19 июля 2023, 03:45 Экс-жених Собчак купил любимую виллу Пугачевой за 600 млн рублей KP.RU: бывший жених Собчак купил любимую виллу Пугачевой в Юрмале за 600 млн рублей РИА «Новости»

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Артистка Алла Пугачева проводит лето в Латвии, куда она перебралась из Израиля. В Юрмале певица поселилась на своей любимой вилле «Марта», владельцем которой стал американский миллионер Александр Шусторович, сообщил сайт Kp.ru.

Предыдущий владелец особняка продал его за 600 миллионов рублей. Только покупка виллы «Марта» принесла Шусторовичу судебные тяжбы, которые затянулись на несколько лет. Продавец и покупатель не могли закончить сделку из-за разногласий по поводу мебели и прав на земельный участок.

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При этом вся эта ситуация не повлияла на отпуск Пугачевой, ведь она хорошо знакома с Шусторовичем. Во времена своего романа с Ксенией Собчак миллиардер жил в том же доме в Филипповском переулке, что и певица. Поэтому артистка легко договорилась с новым владельцем виллы «Марта» о скидке на отдых.

Ранее администрация Солнечногорска смогла вернуть через суд заявление с требованием взыскать с Аллы Пугачевой долг в размере около 50 тысяч рублей за неуплату аренды земельного участка.