Эксклюзив 27 июня 2023, 03:31 Суд не стал взыскивать с Пугачевой долг за аренду участка в Солнечногорске «360»: суд вернул заявление с требованием взыскать с Пугачевой 50 тысяч рублей РИА «Новости»

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Суд вернул администрации Солнечногорска заявление с требованием взыскать с артистки Аллы Пугачевой долг в размере около 50 тысяч рублей за неуплату аренды земельного участка. Об этом «360» сообщил источник.

«Определением мирового судьи 367 судебного участка Шведовой М.Е. от 26 июня 2023 года заявление было возвращено заявителю», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что уехавшая из России певица задолжала Московской области около 50 тысяч рублей. Пугачева не платила аренду земельного участка в Солнечногорске с 16 июня 2021 года по 11 марта 2023 года. Сумма долга составила 44 481 рубль. Ей также начислили пени в размере 6692 рублей.

Теперь в России артистка — не частый гость. Последний раз она приезжала на родину в мае. Артистка специально прибыла на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.