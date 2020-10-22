Экс-жена рэпера Сереги обвинила его в побоях

Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (настоящее имя — Сергей Пархоменко) заявила, что муж ее бил. Распускать руки музыкант начал, заподозрив Полину Ололо в измене.

Модель поделилась подробностями своей жизни с Серегой в эфире YouTube-канала «Без комплексов». Полина уверяет, что романов на стороне у нее не было. Рэпер решил проучить девушку, поскольку кто-то рассказал о якобы имеющемся любовнике.

«Не успела я раздеться, как он меня ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: „Идите на…“, потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове», — рассказала бывшая спутница Сереги.

По словам девушки, она могла только лежать и кричать, а потом просто стала терпеть.

Сам рэпер не гнушался других отношений. Полина заметила, что зачастую находила в телефоне мужа переписку с другими девушками. Музыкант все отрицал, но обладал «каким-то животным инстинктом».

В марте 2020 года Полина Ололо заявила, что Серега похитил ее сыновей и не позволяет мальчикам с ней видеться. Модель рассказала, что дети жаловались на жестокие наказания. Кроме того, отец мог надолго оставить их дома одних.