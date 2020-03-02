    02 марта 2020, 20:16

    Бывшая гражданская жена рэпера Сереги обвинила его в похищении детей

    Артур Блянихов

    Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Полина Ололо на своей странице в Instagram обвинила артиста в том, что он похитил их общих сыновей — девятилетнего Платона и 10-летнего Марка. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По словам Ололо, Пархоменко отказался возвращать детей и препятствует их общению и всяческому контакту.

    «За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей)», — поделилась экс-жена рэпера.

    Она добавила, что с телефонов детей были удалены все ее контакты и заблокирован ее номер. Ололо призналась, что в последний месяц ей ничего не известно о нахождении сыновей. С помощью запроса адвоката ей удалось узнать, что накануне дети пересекли границу Крыма на авто с херсонской регистрацией. Больше ничего о судьбе мальчиков она не знает.

    «По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд», — заверила Ололо.