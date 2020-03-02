Бывшая гражданская жена рэпера Сереги обвинила его в похищении детей

По словам Ололо, Пархоменко отказался возвращать детей и препятствует их общению и всяческому контакту.

«За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей)», — поделилась экс-жена рэпера.

Она добавила, что с телефонов детей были удалены все ее контакты и заблокирован ее номер. Ололо призналась, что в последний месяц ей ничего не известно о нахождении сыновей. С помощью запроса адвоката ей удалось узнать, что накануне дети пересекли границу Крыма на авто с херсонской регистрацией. Больше ничего о судьбе мальчиков она не знает.

«По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд», — заверила Ололо.