Экс-жена Джигарханяна рассказала об имуществе актера

Актер и режиссер Армен Джигарханян жил на съемных квартирах, но имел собственную недвижимость. При этом квартиры актера распродали по доверенностям его друзья. Об этом рассказала бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

По словам Цымбалюк-Романовской, Джигарханян был прописан в ее квартире, при этом снимал жилье. Актер владел тремя квартирами, которые продал в разные годы. Продажей занимались друзья артиста по доверенности. Пианистка отметила, что не знает деталей этих договоренностей. Информация о квартирах всплыла случайно во время развода Джигарханяна со второй женой Татьяной Власовой.

«Из Росреестра пришел ответ о зарегистрированном на нем до сих пор имуществе, и там были объекты, которые он не помнил. Тогда я спросила у его друга, что это за объекты, на что он мне ответил: „Мы их давно продали“», — сообщила Цымбалюк-Романовская в интервью Super.

Она добавила, что сама не имела никакого отношения к сделкам с квартирами.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. Юморист Евгений Петросян рассказывал, что последние дни своей жизни артист испытывал адские муки.