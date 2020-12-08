Петросян рассказал о страшных муках Джигарханяна перед смертью

По его словам, к артисту, которому нужно было постоянное медицинское наблюдение, никто не подходил.

«Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях. Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В болях человек умирал, в адских болях», — заявил артист.

Петросян пояснил, что актеру требовалась постоянная медикаментозная помощь. Уколы должны были ставить по графику, однако никто за этим не следил.

Друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян опроверг слова юмориста. Он заявил, что Петросян никогда не общался с покойным артистом и точно не может знать о том, как он провел свои последние дни.

«Я не знаю, зачем люди говорят такие вещи. Конечно, это неправда. Я с уважением отношусь к Евгению Вагановичу, но они, честно говоря, не общались», — привело слова Согомоняна РИА ФАН.

Друг артиста напомнил, что Джигарханян лежал в больнице под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов. Приставленная к нему помощница выполняла все его просьбы. Последние дни артист постоянно общался с друзьями и был в приподнятом настроении, но поправиться он так и не смог.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Прощание с ним прошло в Московском драматическом театре, откуда гроб с телом артиста увезли на Ваганьковское кладбище. После его смерти бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что артист сильно мучился перед смертью. Ее слова опроверг сын Джигарханяна Степан, который призвал женщину не пиариться. Он заявил, что в медицинском заключении в качестве причины смерти указан отказ почек на фоне осложнения сахарного диабета.