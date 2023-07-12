Знаменитости 12 июля 2023, 16:57 Экс-ведущую телепрограммы «Измены» парень избил из-за подозрений в неверности Mash: экс-ведущую программы «Измены» Виноградову в день рождения избил возлюбленный

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Бывшую ведущую телепрограммы «Измены» Татьяну Виноградову избил возлюбленный. Как сообщил Telegram-канал Mash, причиной рукоприкладства стало подозрение в неверности.

«Татьяна встречалась с 44-летним Сергеем из Киева около года. Жили на Бали, у неё — свой ресторан, у него — стартап», — написал канал.

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Виноградова отмечала 32-летие, праздник девушка устроила в отеле друга. Парень экс-ведущей перебрал и заподозрил ее в измене, устроили погром в вилле, а потом избил девушку и скрылся. Татьяна очнулась в луже крови.

Mash сообщил, что Виноградова не собирается идти в полицию, но внимание к теме домашнего насилия намерена. На фото, которые опубликовал Telegram-канал, видно, что у Татьяны под глазом синяк, разбита губа и распух нос.

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