Эксклюзив 11 ноября 2022, 21:57 «Говорил, я должна умереть». Массажист из Алма-Аты зверски избил жену на глазах ребенка Жестоко избитая мужем жительница Алма-Алты заявила, что добьется переквалификации дела Dragana_Gordic/Freepik / freepik

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В Алма-Ате судят массажиста, зверски избившего свою супругу. Нападение произошло на глазах их общей дочери. Супруг при этом вооружился ножом. Один из порезов лишил женщину части языка и повредил голосовые связи. Процесс реабилитации после больницы идет до сих пор. В беседе с «360» пострадавшая рассказала подробности случившегося.

Около двух лет супруги жили просто как квартиранты, каждый был, скорее, сам по себе, но обоих это устраивало. Муж постоянно был на работе, мог приехать домой почти в полночь. На вопрос, почему так сильно задерживается, говорил, что ездит к клиентам делать массаж. На Ирине (так зовут пострадавшую — примеч. ред.) были быт и ребенок. При этом она успевала ходить на работу.

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Примерно за две недели до нападения супруг начал вести себя очень агрессивно, стал подозрительным, говорил, что за ним следят, а его разговоры по телефону записывают, требовал показывать свой мобильный.

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«На работе его отправили в отпуск, как я поняла, он позволил себе лишнего, агрессивно обошелся с пациентом. Так что он был дома, на основную работу не ходил, но все равно ездил к клиентам сам. Я просила его помочь мне с ребенком», — рассказала собеседница «360»

По ее словам, муж все время был напряжен, говорил, что не может разобраться в себе. Она добавила, что пыталась ему помочь, посоветовала сходить к психотерапевту. Мужчина посетил специалиста один раз и решил не продолжать сеансы, пожалев денег. Лекарства, которые ему прописал врач, тоже пить отказался.

«Он говорил, что ненавидит его мать, писал ей письма, сжигал, хотя его мать умерла и отец тоже, он сирота. Я пыталась его поддерживать. В один из дней он пришел очень злой. Я спросила, все ли нормально, он сказал, что у него плохие мысли в голове. Сказал: обдумываю, чтобы убить и себя, и тебя», — поделилась Ирина.

Напал в спальне на глазах ребенка

Вскоре мужчина попытался осуществить задуманное. По словам женщины, около 05:00 21 мая муж напал на нее в спальне, где она была вместе с дочерью.

«Я спросила, зачем он это делает. Он начал плакать и говорить: „Меня все бросили“. Я говорю: „Я тебя люблю, и никто тебя не бросал“. На что он сказал: „Давай отдадим дочь маме“. Она все это видела и слышала. Я ответила ему, что сделаю все, что он хочет, только пусть вызовет скорую. Стало видно, что он испугался, сказал, что не так все планировал, что я должна была умереть», — добавила собеседница «360».

После этого, по ее словам, мужчина закинул телефон под кровать, чтобы жена никому не позвонила, и начал собираться. Перед тем как покинуть дом, экс-супруг все-таки вызвал скорую. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу. Там она пробыла около двух недель. Но курс реабилитации все еще продолжается.

Добиться переквалификации статьи

По данным местного издания «Экспресс К», подозреваемого задержали сразу же после преступления. Против него возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В сентябре расследование завершили и с обвинительным актом передали дело в суд.

Рассмотрение материалов началось в октябре, уточнила пострадавшая. Она добавила, что очень хочет добиться переквалификации статьи, потому что не согласна с нынешней.

«Я считаю, что это покушение на убийство, тем более что он сам признает свою вину и во время показаний говорил, что хотел свести со мной счеты. А в Сети есть аудио, на котором он говорит, что не завершил начатое, говорит, что хотел именно убить меня», — подчеркнула женщина.

Ирина добавила, что ее мать наняла адвоката мужу, но на слушании 11 ноября он от него отказался, сказав, что его интересы будет представлять юрист, которого нашли уже его родственники.

Адвокат Владислав Подшибякин в комментарии «360» обратил внимание, что муж Ирины наносил ей удары в область шеи, поэтому в данном случае действительно целесообразно говорить о реальном покушении на убийство человека.

«А учитывая, что в процессе совершения этих действий было нанесение других ударов в область живота и тела, да еще и в присутствии малолетнего ребенка, возможно, стоит задуматься о переквалификации дела на статью покушение на убийство с особой жестокостью», — заключил юрист.