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    12 октября 2020, 12:47

    Экс-участник «Холостяка» отреагировал на обвинения в изменах избраннице

    Полина Петрова

    Экс-участник шоу «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов отреагировал на обвинения в изменах своей избраннице Барбаре Пино. Накануне девушка заявила о его в неверности, информирует Teleprogramma.pro.
    Экс-участник «Холостяка» отреагировал на обвинения в изменах избраннице

    «Правда лишь то, что она действует с целью собственного пиара — именно поэтому с резкими комментариями в адрес наших отношений она вышла сразу следом после громкой новости про объявление имени нового героя шоу „Холостяк“», — подчеркнул он.

    Врач отметил, что Барбара хочет быть обсуждаемой и не упускает возможности самопиара. Он признался, что считает любовью состояние, в котором человек проявляет искренность и доверие. Мужчина рассказал, что с самого начала шоу выделял только Пино. По словам стоматолога, он выполнил обещания, которые дал ей. Криворотов добавил, что довел девушку до финала на глазах у миллионов, несмотря на различные слухи о ее прошлой жизни.

    Ранее российский артист Егор Крид высказал свои подозрения о том, что продюсер Тимур Юнусов (Тимати) ему подражает. Он написал это в новом Instаgrаm-посте после сообщений об участии коллеги в шоу «Холостяк»