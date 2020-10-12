Экс-участник «Холостяка» отреагировал на обвинения в изменах избраннице

«Правда лишь то, что она действует с целью собственного пиара — именно поэтому с резкими комментариями в адрес наших отношений она вышла сразу следом после громкой новости про объявление имени нового героя шоу „Холостяк“», — подчеркнул он.

Врач отметил, что Барбара хочет быть обсуждаемой и не упускает возможности самопиара. Он признался, что считает любовью состояние, в котором человек проявляет искренность и доверие. Мужчина рассказал, что с самого начала шоу выделял только Пино. По словам стоматолога, он выполнил обещания, которые дал ей. Криворотов добавил, что довел девушку до финала на глазах у миллионов, несмотря на различные слухи о ее прошлой жизни.

Ранее российский артист Егор Крид высказал свои подозрения о том, что продюсер Тимур Юнусов (Тимати) ему подражает. Он написал это в новом Instаgrаm-посте после сообщений об участии коллеги в шоу «Холостяк»