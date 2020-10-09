«Найс copy-pastе»: Егор Крид заподозрил, что Тимати ему подражает

«Найс copy-paste. Ушел из „Блек Стар“, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу „Холостяк“! Че дальше?» — задал вопрос Тимуру Крид.

Также Егор иронично заметил что Юнусов «хоть имя не забрал». Тимати незамедлительно отреагировал на слова Егора.

«Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?», — написал известный продюсер.

Ранее модель Анастасия Решетова оценила возможность возвращения к бывшему возлюбленному рэперу и продюсеру Юнусову после его участия в программе «Холостяк» на ТНТ. Она выразила свои сожаления о том, что их с Тимуром сын будет расти без отца рядом. Знаменитость подчеркнула, что не будет сходиться с Тимати после его участия в проекте. Девушка заключила, что имеет личные взгляды на тему семейных отношений.