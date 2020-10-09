09 октября 2020, 16:58
«Найс copy-pastе»: Егор Крид заподозрил, что Тимати ему подражает
Российский артист Егор Крид высказал свои подозрения о том, что продюсер Тимур Юнусов (Тимати) ему подражает. Он написал это в новом Instаgrаm-посте после сообщений об участии коллеги в шоу «Холостяк», пишет «Вечерняя Москва».
«Найс copy-paste. Ушел из „Блек Стар“, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу „Холостяк“! Че дальше?» — задал вопрос Тимуру Крид.
Также Егор иронично заметил что Юнусов «хоть имя не забрал». Тимати незамедлительно отреагировал на слова Егора.
«Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?», — написал известный продюсер.
Ранее модель Анастасия Решетова оценила возможность возвращения к бывшему возлюбленному рэперу и продюсеру Юнусову после его участия в программе «Холостяк» на ТНТ. Она выразила свои сожаления о том, что их с Тимуром сын будет расти без отца рядом. Знаменитость подчеркнула, что не будет сходиться с Тимати после его участия в проекте. Девушка заключила, что имеет личные взгляды на тему семейных отношений.