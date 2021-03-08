Экс-супруга основателя Amazon вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж. Ее избранником стал школьный учитель, сообщила газета The Wall Street Journal.

Как указано в материале, мужчину зовут Дэн Джуэтт. Он преподает естественные науки в частной школе Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле. Пара впервые публично упомянула о своем браке 6 марта, в посте на Giving Pledge. Это сайт, где миллиардеры и миллионеры клянутся пожертвовать свое состояние другим.

Информацию о браке Скотт и Джуэтта подтвердил источник издания.

В своем сообщении на Giving Pledge Джуэтт заявил, что присоединяется к «обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим».

Бывший супруг Маккензи Джефф Безос назвал ее нового избранника «отличным парнем», сообщило Daily Mail со ссылкой на представителя Amazon. В материале указано, что Безос заявил, что счастлив и рад за молодоженов.

На прошлой неделе британский таблоид Daily Star сообщил, что американский актер Николас Кейдж женился на 26-летней Рико Шибату. Девушка младше его на 31 год. Пятая свадьба в жизни Кейджа прошла в Лас-Вегасе. По данным издания, Шибану моложе старшего сына Кейджа на четыре года. После заключения брака девушка взяла фамилию своего мужа.