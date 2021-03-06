СМИ: Николас Кейдж женился в пятый раз

Американский актер Николас Кейдж женился на 26-летней Рико Шибату. Девушка младше его на 31 год. Пятая свадьба в жизни Кейджа прошла в Лас-Вегасе. Об этом сообщил британский таблоид Daily Star.

Как пишет газета, Шибану моложе старшего сына Кейджа на четыре года. Свадьбу они сыграли 16 февраля. После заключения брака девушка взяла фамилию своего мужа.

В разгар пандемии коронавируса Шибату была у себя дома в Японии. Они не виделись с Кейджем полгода и обручились по FaceTime. Актер подарил своей избраннице кольцо с черным бриллиантом.

Летом прошлого года Кейдж развелся со своей четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке. Их брак просуществовал всего четыре дня. Как рассказывал актер, они сыграли свадьбу, когда оба были сильно пьяные, и не понимали вообще ничего.

Первой женой Кейджа была Патрисия Аркетт, второй — Лиза Мари Пресли, а третьей — Элис Ким.

В фильмографии Николаса Кейджа более сотни фильмов. Он племянник знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В 1996 году Кейдж получил «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Покидая Лас-Вегас».