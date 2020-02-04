Экс-супруга бывшего короля Малайзии поделилась страхами в соцсети

В публикации под фото в роскошных нарядах Оксана Воеводина поделилась с подписчиками, что изменилась и «никогда не будет прежней». Кроме того, она отметила, что у нее нет новых друзей.

«Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой», — призналась модель.

Ранее «360» писал об угрозах, поступавших Воеводиной из-за иска, который она подала на бывшего супруга после развода.