04 февраля 2020, 22:37
Экс-супруга бывшего короля Малайзии поделилась страхами в соцсети
Мисс Москва 2015 и бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина поделилась в Instagram, что боится ходить по улице и никогда не станет прежней. Об этом сообщил портал «Дни.ру».
В публикации под фото в роскошных нарядах Оксана Воеводина поделилась с подписчиками, что изменилась и «никогда не будет прежней». Кроме того, она отметила, что у нее нет новых друзей.
«Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой», — призналась модель.
Ранее «360» писал об угрозах, поступавших Воеводиной из-за иска, который она подала на бывшего супруга после развода.