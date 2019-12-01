Экс-жена короля Малайзии Воеводина обратилась в полицию Москвы из-за угроз сыну

Со слов Горбатенко, в октябре ее отцу позвонила женщина, сказавшая о том, что сыну Оксаны грозит опасность. Женщина также настаивала на встрече с самой моделью.

Бывший король Малайзии не признал сына от Воеводиной Подробнее

Так как та не смогла приехать, на встречу пришла подруга Оксаны, рассказавшая, что женщина в ходе беседы не раз высказывала угрозы в адрес сына Горбатенко.

«По ее словам, проблемы у него возникнут, если я не отзову свой иск и не перестану выступать в СМИ», — указала модель в заявлении, попросившая полицию провести проверку в связи с этим.

Речь идет об иске королю, который Горбатенко подала после развода в российский суд. Оксана, победительница конкурса «Мисс Москва — 2015», развелась со своим мужем, королем Малайзии, спустя несколько месяцев после рождения сына.