  • Экс-жена короля Малайзии Воеводина обратилась в полицию Москвы из-за угроз сыну

    01 декабря 2019, 23:23

    Александра Каширина

    Бывшая супруга экс-короля Малайзии султана штата Келантан Мухаммада V Оксана Воеводина (ныне Горбатенко) обратился в полицию на имя главы ГУ МВД Москвы Олега Баранова по причине угроз в адрес своего сына. Об этом рассказал «ТАСС».

    Со слов Горбатенко, в октябре ее отцу позвонила женщина, сказавшая о том, что сыну Оксаны грозит опасность. Женщина также настаивала на встрече с самой моделью.

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    Так как та не смогла приехать, на встречу пришла подруга Оксаны, рассказавшая, что женщина в ходе беседы не раз высказывала угрозы в адрес сына Горбатенко.

    «По ее словам, проблемы у него возникнут, если я не отзову свой иск и не перестану выступать в СМИ», — указала модель в заявлении, попросившая полицию провести проверку в связи с этим.

    Речь идет об иске королю, который Горбатенко подала после развода в российский суд. Оксана, победительница конкурса «Мисс Москва — 2015», развелась со своим мужем, королем Малайзии, спустя несколько месяцев после рождения сына.