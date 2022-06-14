Экс-мужу Бритни Спирс предъявили обвинение за попытку сорвать ее свадьбу

Суд в Калифорнии предъявил обвинение бывшему супругу Бритни Спирс Джейсону Александру за попытку проникновения на ее свадьбу. Экс-мужа американской певицы отпустили под залог в 100 тысяч долларов, сам он не признал вину, сообщила New York Post.

Прокуратура округа Вентура предъявила Александру обвинение по трем пунктам: вторжение и отказ покинуть частную собственность, вандализм и нанесение побоев.

Бывший муж Бритни Спирс на прошлой неделе пытался проникнуть на ее свадьбу без приглашения. По данным NYP, 40-летний Александр грозился сорвать торжество своей экс-супруги и полез в драку с охранниками.

Окружной суд также запретил Александру каким-либо образом контактировать с певицей и ее новым мужем Сэмом Асгари. А бывшего супруга отпустили под залог в 100 тысяч долларов (порядка 5,7 миллиона рублей по курсу ЦБ РФ на 14 июня).

Александр и Спирс дружили с детства. Пара поженилась в 2004 году. Не прошло и трех суток, как их брак распался.