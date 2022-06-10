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    10 июня 2022, 01:47

    Бывший муж Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу

    Дарья Бунякова

    Бритни Спирс уже сегодня выходит замуж за Сэма Асгари. Бывший муж исполнительницы Джейсон Александр решил сорвать торжественную церемонию. Он ворвался в дом певицы, но его успели вывести охранники.

    Бывший муж Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу

    «Свадьба Бритни Спирс была только что драматически прервана, так как ее первый муж, Джейсон Александр, попытался сорвать мероприятие», — написал TMZ.

    Мужчина ворвался в дом исполнительницы и вышел в прямой эфир в Instagram*. Он подошел к сотрудникам охраны и заявил, что Спирс пригласила его на церемонию. После этого Александр стал говорить, что был мужем певицы, а она была его первой и единственной женой. В итоге его задержала охрана.

    Как отметили журналисты, мужчине может грозить иск за незаконное проникновение в частную собственность. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции.

    Спирс вышла замуж за Александра в 2004 году в часовне Лас-Вегаса. Их брак продлился всего 55 минут. Певица познакомилась с Асгари на съемках клипа в 2016 году. Осенью 2021 года актер сделал своей возлюбленной предложение.

    * Instagram — принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.