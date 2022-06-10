Бывший муж Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу

Бритни Спирс уже сегодня выходит замуж за Сэма Асгари. Бывший муж исполнительницы Джейсон Александр решил сорвать торжественную церемонию. Он ворвался в дом певицы, но его успели вывести охранники.

«Свадьба Бритни Спирс была только что драматически прервана, так как ее первый муж, Джейсон Александр, попытался сорвать мероприятие», — написал TMZ.

Мужчина ворвался в дом исполнительницы и вышел в прямой эфир в Instagram*. Он подошел к сотрудникам охраны и заявил, что Спирс пригласила его на церемонию. После этого Александр стал говорить, что был мужем певицы, а она была его первой и единственной женой. В итоге его задержала охрана.

Как отметили журналисты, мужчине может грозить иск за незаконное проникновение в частную собственность. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции.

Спирс вышла замуж за Александра в 2004 году в часовне Лас-Вегаса. Их брак продлился всего 55 минут. Певица познакомилась с Асгари на съемках клипа в 2016 году. Осенью 2021 года актер сделал своей возлюбленной предложение.

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