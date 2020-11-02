Экс-муж Полины Гагариной рассказал, какой будет его будущая жена

Фотограф, дизайнер и муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков уже подыскал себе типаж следующей жены. По его словам, внешность новой избранницы будет совершенно не похожа на типаж бывшей супруги.

«Что ж, возможно, моя следующая жена будет пышечкой, и вообще, что за стереотип, что модель обязательно должна быть очень худой?! Я поработал для ТВ-шоу „Модель XL“. Было очень интересно», — написал он на своей странице в Instagram.

При этом фотограф оформил пост снимком двух моделей, сидевших на стоге сена. Однако на вопрос одной подписчицы Исхаков отметил, что пока не развелся с Гагариной официально. Поэтому фанаты продолжают надеяться, что звездный брак еще можно спасти.

В конце лета Дмитрий Исхаков заявил, что ни о чем не жалеет в браке с Полиной Гагариной. По словам фотографа, он знает очень мало счастливых пар, долго проживших вместе. Тем не менее еще в августе он сомневался, что будет жениться еще раз. Супруги еще не разведены, но живут уже отдельно.