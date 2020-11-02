Экс-муж Полины Гагариной рассказал, какой будет его будущая жена
«Что ж, возможно, моя следующая жена будет пышечкой, и вообще, что за стереотип, что модель обязательно должна быть очень худой?! Я поработал для ТВ-шоу „Модель XL“. Было очень интересно», — написал он на своей странице в Instagram.
При этом фотограф оформил пост снимком двух моделей, сидевших на стоге сена. Однако на вопрос одной подписчицы Исхаков отметил, что пока не развелся с Гагариной официально. Поэтому фанаты продолжают надеяться, что звездный брак еще можно спасти.
В конце лета Дмитрий Исхаков заявил, что ни о чем не жалеет в браке с Полиной Гагариной. По словам фотографа, он знает очень мало счастливых пар, долго проживших вместе. Тем не менее еще в августе он сомневался, что будет жениться еще раз. Супруги еще не разведены, но живут уже отдельно.