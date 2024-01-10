Знаменитости 10 января 2024, 16:21 Экс-футболист Мамаев не улетел Дубай и устроил дебош на борту самолета Mash: Мамаев устроил скандал в самолете из-за детской коляски РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев устроил дебош на борту самолета, который должен был отправиться из Москвы в Дубай, сообщил Telegram-канал Mash. Спортсмена взбесил отказ бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Мамаев вместе с семьей должен был улететь на курорт из Внуково в 04:45. Однако капитан судна объявил о технической неисправности, когда пассажиры уже сидели на местах. Вылет перенесли.

Реклама

Все стали выходить, но экс-футболист заявил, что не покинет борт, пока ему не принесут коляску для ребенка.

«К счастью для бортпроводников, экс-спортсмен лишь кричал и матерился», — отметили авторы статьи.

Mash напомнил о случае, когда Павел Мамаев и Александр Кокорин избили мужчину в московской кофейне. Тогда Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — один год и шесть месяцев. Оба футболиста вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Ранее Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не принесла.