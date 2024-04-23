Знаменитости 23 апреля 2024, 12:29 Экс-депутат Госдумы раскрыл тайну детей Пугачевой Экс-депутат Худяков намекнул на то, что дети Галкина и Пугачевой им не родные РИА «Новости»

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Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина*, двойняшки Гарри и Лиза, им не родные. Такое мнение бывший чиновник высказал в своем Telegram-канале.

По его мнению, технологии заморозки яйцеклеток, которой могла бы воспользоваться певица сейчас, раньше не существовало. Поэтому биологическое родство примадонны с двойняшками, по мнению многих знакомых пары, весьма сомнительно.

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Худяков намекнул, что ему известна настоящая мать Гарри и Лизы, но он не стал раскрывать ее имя.

«Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — заявил он.

Недавно редкое фото детей Пугачевой выложили в интернет. В эмиграции они продолжили обучение по российской школьной программе.

* Признан иностранным агентом на территории России.