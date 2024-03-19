Общество 19 марта 2024, 13:54 Редкое фото детей Пугачевой выложили в интернет Максим Галкин опубликовал редкое фото детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комик и телеведущий Максим Галкин* поделился снимком детей Лизы и Гарри. Фото с отдыха он разместил на своей странице в соцсетях.

На снимке запечатлены дети Галкина* и Пугачевой, стоящие у бассейна на зеленом газоне. На опубликованном изображении Гарри — в черном костюме и панаме, а Лиза одета в бархатный бирюзовый спортивный костюм.

Реклама

Дети Пугачевой и Галкина* в эмиграции продолжили обучение по российской школьной программе. Двойняшки учатся в четвертом классе и совмещают уроки в израильской школе и онлайн-учебу в русской.

Продюсер Евгений Пригожин объяснил, почему артисты не поддержали певицу Пугачеву в недавнем скандале со Стасом Михайловым. Она жестко отреагировала на слова певца о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ей ноги. Многие коллеги по цеху проигнорировали провокационное видео примадонны.

* Признан иностранным агентом на территории России.