19 марта 2024, 13:54
Редкое фото детей Пугачевой выложили в интернет
Максим Галкин опубликовал редкое фото детей
Комик и телеведущий Максим Галкин* поделился снимком детей Лизы и Гарри. Фото с отдыха он разместил на своей странице в соцсетях.
На снимке запечатлены дети Галкина* и Пугачевой, стоящие у бассейна на зеленом газоне. На опубликованном изображении Гарри — в черном костюме и панаме, а Лиза одета в бархатный бирюзовый спортивный костюм.
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Дети Пугачевой и Галкина* в эмиграции продолжили обучение по российской школьной программе. Двойняшки учатся в четвертом классе и совмещают уроки в израильской школе и онлайн-учебу в русской.
Продюсер Евгений Пригожин объяснил, почему артисты не поддержали певицу Пугачеву в недавнем скандале со Стасом Михайловым. Она жестко отреагировала на слова певца о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ей ноги. Многие коллеги по цеху проигнорировали провокационное видео примадонны.
* Признан иностранным агентом на территории России.
Фото
Дети
Алла Пугачева
Максим Галкин
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