23 апреля 2024, 14:31
Екатерина Варнава купила дом в Грузии за 15 млн рублей
Voice: телеведущая Варнава купила элитные апартаменты в Грузии за 15 млн рублей
Актриса, телеведущая и бывшая участница проекта Comedy Woman Екатерина Варнава купила роскошные апартаменты в Грузии стоимостью свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщило издание The Voice.
По информации издания, квартира находится в престижном комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, расположенном в живописном курортном районе Гонио недалеко от Батуми. Варнава выбрала для себя апартаменты на пятом этаже в сегменте «Aqua», за которые заплатила около 170 тысяч долларов.
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В том же комплексе недвижимость купили и другие знаменитости, включая музыканта Андрея Макаревича* и известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
Варнава приобрела популярность в 2008 году, когда стала участницей комедийного шоу Comedy Woman.
Недавно актриса сыграла Марлен Дитрих в спектакле режиссера Саввы Савельева на Кипре. Постановка рассказывала о разных жизненных периодах артистки, о взлетах и падениях, одиночестве и славе, любви и войне.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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