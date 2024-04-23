Знаменитости 23 апреля 2024, 14:31 Екатерина Варнава купила дом в Грузии за 15 млн рублей Voice: телеведущая Варнава купила элитные апартаменты в Грузии за 15 млн рублей РИА «Новости»

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Актриса, телеведущая и бывшая участница проекта Comedy Woman Екатерина Варнава купила роскошные апартаменты в Грузии стоимостью свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщило издание The Voice.

По информации издания, квартира находится в престижном комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, расположенном в живописном курортном районе Гонио недалеко от Батуми. Варнава выбрала для себя апартаменты на пятом этаже в сегменте «Aqua», за которые заплатила около 170 тысяч долларов.

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В том же комплексе недвижимость купили и другие знаменитости, включая музыканта Андрея Макаревича* и известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Варнава приобрела популярность в 2008 году, когда стала участницей комедийного шоу Comedy Woman.

Недавно актриса сыграла Марлен Дитрих в спектакле режиссера Саввы Савельева на Кипре. Постановка рассказывала о разных жизненных периодах артистки, о взлетах и падениях, одиночестве и славе, любви и войне.

* Признан иностранным агентом на территории России.