Культура 03 апреля 2024, 12:27 Екатерина Варнава сыграет Марлен Дитрих Актриса Варнава сыграет Марлен Дитрих в спектакле Савельева на Кипре 4 апреля Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360tv в

Российская актриса Екатерина Варнава исполнит главную роль в спектакле режиссера Саввы Савельева «Я — Марлен», который покажут 4 апреля на Кипре. Об этом сообщил портал «Театрал».

Марлен Дитрих — немецкая и американская актриса и певица. Она снялась в 52-х фильмах, но не получила ни одного Оскара. Спектакль расскажет о разных жизненных периодах артистки, о взлетах и падениях, одиночестве и славе, любви и войне.

Реклама

«Пока я готовилась к роли, я пересматривала ее фильмы и интервью, живые выступления на сцене — от них совершенно невозможно оторваться», — поделилась Варнава.

При создании постановки режиссер вдохновлялся историей, которая кроется за фотографией, где Дитрих стоит на коленях перед писателем Константином Паустовским. Таким образом актриса выразила признательность за рассказ «Телеграмма», тронувший ее до глубины души.

Ранее в Сети появились слухи что актер Никита Кологривый сыграет политика Владимира Жириновского в фильме о жизни лидера ЛДПР. Однако кинорежиссер Александр Баранов отметил, что кастинг на главную роль еще не проводили.