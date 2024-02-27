Знаменитости 27 февраля 2024, 19:03 Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС Baza: суд признал блокировку аккаунта Егора Крида в сервисе Twitch незаконной Vadim Tarakanov / Global Look Press

Читать 360tv в

Музыкант Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, добился разблокировки его аккаунта на сервисе Twitch. О решении суда рассказал Telegram-канал Baza.

По информации издания, платформа разблокировала аккаунт Крида еще до решения суда. Адвокат музыканта назвал подобное решение первым в России.

Реклама

Twitch по требованию Роскомнадзора заблокировал канал Крида в 2023 году за рекламу онлайн-казино. Это произошло после обращения Лиги безопасного интернета, возглавляемой Екатериной Мизулиной. Музыкант оспорил это решение, подав иск против ФНС и Роскомнадзора, и в итоге суд встал на его сторону.

Ранее стриминговый сервис оштрафовали на четыре миллиона рублей за невыполнение указания Роскомнадзора. Содержания нарушенных требований не уточнялись.