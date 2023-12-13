Происшествия 13 декабря 2023, 12:49 Twitch оштрафовали на четыре миллиона рублей Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей РИА «Новости»

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В Москве оштрафовали видеостриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей за невыполнение указания Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Решение вынес Таганский районный суд. Согласно статье 19.7.10-4 КоАП Российской Федерации, организация должна выплатить четыре миллиона рублей за невыполнение ранее выданного предписания Роскомнадзора. Содержания нарушенных требований не уточнялись.

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На прошлой неделе суд также оштрафовал Twitch на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал китайскую сервис TikTok на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенные видеоролики о зацеперах. Компанию признали виновной по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети.