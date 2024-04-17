Знаменитости 17 апреля 2024, 17:28 Егор Кончаловский признался в нелюбви к Западу Егор Кончаловский заявил, что не поехал жить в Голливуд из-за нелюбви к Западу Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

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Режиссер Егор Кончаловский, закончив обучение в престижных заграничных вузах, сразу же вернулся на Родину. Он объяснил на шоу Елены Ханги, почему не переехал в Голливуд.

«Когда оканчивал Кембриджский университет, казалось, восемь лет там прожил, думал по-английски, окончил три хороших учебных заведения — переезжай в Голливуд. Но я решил, что просто не хочу себя обманывать», — пояснил он.

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По словам Кончаловского, он никогда не получал гражданство другой страны и не имел вида на жительство. Режиссер признался, что не любит Запад, но не против посетить Лондон. При этом он полагает, что в Великобританию для него въезд закрыт.

Он также рассказал, что несмотря на предложение вступить в законный брак с французской оперной певицей, чтобы обосноваться в Европе, выбрал жизнь в России.

«Когда я переехал в Париж, чтобы учиться, она захотела продолжить общение, а мне все, что отдаляло от советской России, было неприятно. Я не стал жениться», — заключил он.

Ранее режиссер заявил, что кино в России должно избавиться от западного влияния. Он добавил, что в ближайшее время можно ожидать новую волну отечественного кино.