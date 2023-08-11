Интересное 11 августа 2023, 23:03 Режиссер Кончаловский заявил, что кино в России должно избавиться от западного влияния

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Российскому кино важно освободиться от парадигмы западоцентричного мышления. Таким мнением поделился режиссер и продюсер Егор Кончаловский в ходе встречи с участниками мастерской «Творить» на форуме «Территория смыслов». Об этом сообщил «ФедералПресс».

Деятель искусств выразил надежду на то, что изоляция от Запада послужит для усиления российской киноиндустрии. Он отметил, что в ближайшее время можно ожидать новую волну отечественного кино.

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Такая тенденция подтверждается историческими примерами. Великие произведения в отечественной культуре появлялись после Крымской и Великой Отечественной войн.