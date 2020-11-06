Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

В ведомстве не уточнили, куда именно был переведен Ефремов. Там сослались на статью Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой администрация СИЗО уведомит об этом родственников осужденного. ТАСС сообщил, что актера направили в колонию.

Адвокат Ефремова Роман Филиппов заявил «360», что ходатайство об отбывании наказания в СИЗО не было оформлено официально. По его словам, это была просьба актера, а в колонию общего режима его отправляют по решению суда, которое вступило в законную силу».

«Как такового не было ходатайства, это была его просьба», — заявил защитник.

Он добавил, что место отбывания наказания определит ФСИН.

С сентября Ефремов находился в московском следственном изоляторе № 5 «Водник». Сообщалось, что актера могут оставить отбывать наказание в хозотряде этого СИЗО, чтобы он находился недалеко от семьи.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, устроил аварию на Смоленской площади в Москве, выехав на своем внедорожнике на встречную полосу. В результате он врезался в фургон, водитель которого позже погиб от полученных травм. Во время суда актер придерживался тактики своего адвоката Эльмана Пашаева: отрицал, что находился за рулем в момент столкновения. 8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года колонии.