Ефремов поблагодарил Стоянова за помощь в съемках «Вампиров средней полосы»

Российский актер Михаил Ефремов через адвокатов поблагодарил артиста Юрия Стоянова за помощь в съемках сериала «Вампиров средней полосы», написал сайт «Петербургский дневник».

Картину покажут на одной из онлайн-платформ 18 марта. Главную роль в сериале исполнил Стоянов. В процессе производства ленты был период, когда съемки приостановили. По словам самого юмориста, прошло много времени, и у него были подписаны другие договоры, велись съемки для новых проектов.

«Я не мог подводить других людей и потому отказался от „Вампиров“. Но поскольку я был очень дружен с этой съемочной группой, у меня попросили совета назвать имена тех, кто мог бы меня заменить. Я посоветовал двух актеров — Романа Мадянова и Мишу Ефремова», — вспомнил Стоянов.

В итоге был утвержден Ефремов. Актер успел сняться примерно в 30 процентах роли, а потом работу по созданию сериала временно прекратили из-за пандемии коронавируса.



«А потом произошла эта авария. Миша оказался под следствием, и ко мне обратились снова. Я согласился, поскольку в этом варианте никого не подсиживал. И, кстати, через адвокатов Ефремова мне не так давно передали от него очень трогательное послание, в том числе со словами благодарности, что я выручил его и группу с этой работой», — пояснил Юрий Стоянов.

