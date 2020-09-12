Ефремова на апелляции может защищать «целая команда» адвокатов

Об этом ТАСС сообщил источник в окружении Ефремова. Он подчеркнул, что актер не принимает решений в выборе адвоката — поисками занимается только его жена.

«В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников», — пояснил источник.

Он отметил, что супруга актера может остановиться не на одном защитнике, а сразу на нескольких — тогда представлять интересы Ефремова во время апелляции станет «целая команда». По данным источника, некоторые из них уже приходили к Ефремову в СИЗО.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила, что Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную. Актер рассказал, что отношения с двумя сокамерниками у него отличные — они уже договорились, когда будут играть в настольный теннис в спортзале СИЗО. По данным Ura.ru, одного из них обвинили в обороте наркотиков, а другого — по делу, связанному со строительством.

Семья актера пока не успела его навестить, они оформляют разрешение для свидания.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП, которое он совершил 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате он вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки, которым управлял Сергей Захаров. Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов.