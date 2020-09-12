Ефремов рассказал об отличных отношениях с сокамерниками

Михаил Ефремов уже освоился в СИЗО, в его камере находятся три человека. Отношения с сокамерниками актер назвал отличными, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Общественники посетили Ефремова в пятницу, 11 сентября. Актер ни на что не жаловался, сообщил о нормальном самочувствии и нормальных условиях содержания.

«Его уже перевели из карантина в постоянную камеру. В ней четыре места и пока три человека. Михаил сказал, что отношения с сокамерниками у него отличные. Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис», — написала Литвинович в Facebook.

В камере актера есть холодильник и телевизор. Передачи для него уже не принимают, поскольку достигнут месячный лимит в 30 килограммов.

Также Ефремов получил около сотни писем «от самых разных людей».

«Говорит, что не успевает на все отвечать и займется этим в выходные. Многие пишут свои слова поддержки», — добавила член ОНК.

8 сентября суд в Москве приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, устроенное в начале июня. В результате погиб курьер Сергей Захаров.