«Я плохо сплю и думаю о Захарове». Ефремов выступил с последним словом и попросил свободу
«Я слышал, что человек за рулем убил человека и пытался скрыться. Он получил пять лет колонии… <...> Я прерву все отношения с алкоголем. <…> Эта трагедия разделила мою жизнь на две части… В новой жизни я плохо сплю и думаю о Сергее Захарове», — рассказал Ефремов.
Он также попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Актер отметил, что попросил прощение у семьи погибшего на четвертый день после аварии.
Еще на последнем слове Ефремов пообещал поставить Захарову памятник, но сможет он это сделать, если будет работать по специальности. И тогда заработанные деньги он бы перечислял в фонд имени погибшего.
Выяснилось, что Ефремов хотел сразу выплатить компенсацию пострадавшим и заплатить за разбитый фургон, но с июля он не имеет доступа к средствам. И поэтому даже не смог оформить доверенность на супругу.
Актер очередной раз попросил прощения за совершенный поступок и признал «вину в своем беззаконии»
Раннее адвокат Михаила Ефремова попросил снизить актеру наказание до такого, которое позволит освободить его из-под стражи.
Роковая авария с участием актера произошла 8 июня, а ровно через три месяца суд приговорил его к восьми годам тюрьмы.